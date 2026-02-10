SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıBrezilyalı gelin Jessica May’i şoke eden 5 Türk alışkanlığı!Brezilyalı gelin Jessica May’i şoke eden 5 Türk alışkanlığı!Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 11:29 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Türkiye'ye yerleşen Brezilyalı oyuncu Jessica May, kapı önündeki ayakkabılardan bitmek bilmeyen kahvaltılara kadar Türk kültüründe kendisini en çok şaşırtan 5 ilginç alışkanlığı paylaştı.Bunlar da Var 01:00Uğur Dündar’dan Özgür Özel’e "Küfür" kalkanı! 09.02.2026Pazartesi 03:16"Aileme küfretti" Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 09.02.2026Pazartesi 00:19Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada! 09.02.2026Pazartesi 02:09Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti 09.02.2026PazartesiCANLI YAYIN