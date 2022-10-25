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Solmaz Çiros'un kalça dansına tepki yağdı! 'Kepazelikten başka bir şey değil'

Solmaz Çiros'un kalça dansına tepki yağdı! 'Kepazelikten başka bir şey değil'
25.10.2022 19:00 - Son Güncelleme: 25.10.2022 19:01

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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle ağızları açık bıraktı. Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", ''Kepazelikten başka bir şey değil'' gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Çiros'un son halini görenler de inanamadı. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyada tepki çeken o paylaşımı...

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