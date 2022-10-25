Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu. Sosyal medya Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ortaya çıkan görüntüsüyle çalkalanıyor. Eski aşıklar tekrar bir araya geldi. Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenen ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizledi, Erçel ise kahve alır almaz araca döndü. Peki, Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden mi birlikte? İşte magazin gündemini sallayan görüntünün ardından Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği o açıklama.