Haberler Magazin Videoları Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu
25.10.2022 17:19

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:26
Kibariye'nin kızı Birgül...
Magazin 07:13
Hakan Altun’dan çok özel...
Magazin 00:41
Algı Eke ayna karşısında...
Magazin 00:27
Hadsiz fenomen MİKA CAN RAUN...
Magazin 00:37
Ebru Polat'ın ultra lüks...
Magazin 00:23
Ece Erken’i kızdıran yorum!...
Magazin 00:25
Pembe Top 9. kez saha indi!...
Magazin 00:12
Şafak Sezer kesenin ağzını...
Magazin 00:09
Hadise'nin boşandığı eşi...
Magazin 00:38
Ebru Polat 15 yıl sonra geri...
Magazin 00:10
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Hülya...
Magazin 01:07
Afra Saraçoğlu v Mert Ramazan...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu. Sosyal medya Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ortaya çıkan görüntüsüyle çalkalanıyor. Eski aşıklar tekrar bir araya geldi. Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenen ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizledi, Erçel ise kahve alır almaz araca döndü. Peki, Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden mi birlikte? İşte magazin gündemini sallayan görüntünün ardından Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği o açıklama.

Magazin Videoları

Sosyal medyada hayranları tarafından barıştıkları iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz gün birlikte samimi görüntülendiği fotoğraf ortaya çıktı. Peki, Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden mi birlikte? İşte magazin gündemini sallayan görüntünün ardından Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği o açıklama.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden mi birlikte? Olay görüntünün ardından Kerem Bürsin ilk kez konuştu işte bomba açıklama

SON DAKİKA