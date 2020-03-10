Şok sözler kel fodul! Survivor'da Evrim ve Sercan'ın kavgası olay oldu | Video 10.03.2020 17:35

TV8 ekranlarında yayımlanan en heyecanlı yarışma Survivor 2020 tüm heyecanıyla seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayımlanan Survivor'ın yeni bölümünde kıyasıya bir dokunulmazlık yarışması yaşandı. Yarışma esnasında ise Evrim'in Sercan'la kavgası olay oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanırken Evrim'in Sercan'a söylediği sözler tartışma çıkardı. Survivor eleme adayları da belli oldu. Ünlüler takımı yine oyun kaybetti.

Ünlülüler ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen oyun sonrası haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununun bitiminde ise Evrim'in Sercan'a söylediği sözler geceye damga vurdu.

Sercan'ın Evrim'e cevap vermesi de tartışmayı alevlendirdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'ı uzaklaştırmaya çalıştı.

Dokunulmazlığı kutlayan Gönüllülerden Evrim bir anda Sercan'ın daha önce söylediği sözlere gönderme yaparak "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.

Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından yine bir kişi daha elenecek. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

Ünlüler takımında Ersin, Barış ve Aşkım'ın isimleri yazıldı. Aşkım'ın ismi 5 kez, Barış'ın 3 kez, Ersin'in bir kez ismi kutudan çıktı. İsmi en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

SMS oylamasında en fazla oyu alacak ilk iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. 3 eleme adayı arasından SMS oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

Survivor'da şimdiye kadar ise bakın kimler elendi?

Dördüncü haftaya girilen Survivor'da ilk elenen isim Gönüllülerden Makbule Karabudak oldu. O hafta aynı zamanda Ünlüler takımından Uğur Pektaş ile Şaziye İvegin Üner, sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Diğer yandan ünlülerden Erman Altıkardeş ile Fatma Günaydın Survivor'dan diskalifiye olan isimler olmuştu. Sonraki hafta da ise Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Tuğba Melis Türk idi. Survivor'da geçen hafta ise dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde elenen kişi Derya Can oldu.

Sercan Yıldırım kimdir?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur. Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı.

Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2'lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa'da Galatasaray'a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı..Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA'nın resmî yayını Champions Dergisi'nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.