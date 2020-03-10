Kylie Jenner ve Kim Kardashian paylaşım başına servet kazanıyor! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten sosyal medya kazançları 10.03.2020 16:26

Kylie Jenner, Kim Kardashian, Ronaldo gibi isimler tek parmağıyla oturduğu yerden servet kazanıyor. Sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanıldığı bu yüzyılda ünlüler de sosyal mecralardan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hatta öyle ki paylaşımları üzerinden para dahi kazanıyorlar. Ünlülerin sadece bir fotoğraf paylaşımıyla kazandıkları paralar dudak uçuklatıyor. Oyuncu Pınar Altuğ, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederken her ne kadar ünlü arkadaşlarının kazançlarını bilmediğini ve bilmek istemediğini söylese de siz ünlülerin sosyal medya hesaplarından kazandıkları ücreti merak etmiyor musunuz? İşte paylaşım başına servet kazanan ünlüler arasında ilk sırada bakın kim var...

SELENA GOMEZ

27 yaşındaki Selena Gomez 4 milyon 450 bin TL kazanıyor.

KİM KARDASHİAN

Kim Kardashian 5 milyon 600 bin TL kazanıyor.

CRİSTİANO RONALDO

Cristiano Ronaldo 6 milyon TL kazanıyor.

ARİANA GRANDE

Ariana Grande 6 milyon 125 bin TL kazanıyor.

KYLİE JENNER

Kylie Jenner 7 milyon 800 TL kazanıyor.