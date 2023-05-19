Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal, kızı Leyla'nın 1.yaş günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla bir kez daha en çok konuşulanlardan biri oldu.