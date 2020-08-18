Halit Ergenç'ten Deniz Bulutsuz'u acımasızca darp eden Ozan Güven'e skandal destek!

18.08.2020 12:07

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği ortaya çıkan Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmış, senaristler bir bildiri yayınlayarak Güven’le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken oyuncu Halit Ergenç’in Ozan Güven’i savunan sözleri büyük tepki çekti. Ergenç, “Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır” ifadelerini kullandı. Ergenç’i Uçankuş TV’deki programına davet eden İzzet Çapa, henüz bölüm yayınlanmamış olmasına rağmen dayanamadığını söyleyerek, “Dünyanın en zarif, en naif adamı bir anda bütün sevimliliğini yitirdi gözümde…” dedi.

Kendisinden 17 yaş küçük sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı. Sosyal medyada Ozan Güven'e tepki devam ederken oyuncu Halit Ergenç'in sözleri sevenlerini şoke etti.

Ergenç geçtiğimiz gün Ozan Güven'in 'Babil' dizisinden ayrılması kararı hakkında "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı…" dedi.

ERGENÇ'İN AÇIKLAMALARINA DAYANAMADI

Halit Ergenç'i Uçankuş TV'deki programına davet eden İzzet Çapa, henüz bölüm yayınlanmamış olmasına rağmen dayanamadığını söyleyerek Halit Ergenç'in Ozan Güven hakkında yaptığı yorumları paylaştı.

Paylaşmakla kalmayıp Ozan Güven'in haklı olduğunu iddia eden Halit Ergenç cephesinden her konuda haklının yanında olan ve her olaya tepkisini gösteren Bergüzar Korel'in neler diyeceğini merak ettiğini, kocasının yanında olup olmayacağını merak ettiğini de açıkça dile getirdi. Ve eminiz ki bu sözler Halit Ergenç severleri tarafından çok şaşırılacak sözler…

İşte İzzet Çapa'nın Instagram paylaşımında açıklamaları:

"'OZAN BU İŞTEN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK…'

…

Uçankuş'taki Canlı Masa'dan çıkar çıkmaz kaleme alıyorum bu yazıyı…

Çünkü bunca yıldır gerek oyunculuğuna ve gerekse de duruşuna her zaman hayran olduğum Halit Ergenç'in, Ozan Güven'le ilgili açıklamalarını az önce izledim…

Kulaklarıma inanamadım ve yayında da tepkimi en sert şekilde dile getirdim…

Çünkü 'Ozan bu işten alnının akıyla çıkacak' diyordu Halit Ergenç gözlerimizin önüde şiddet mağduru bir kadının gözlerine kan oturmuş fotoğrafları dururken….

Memlekette her gün böyle bir rezalet yaşanırken, sırf arkadaşına destek çıkmak adına bunları söyleyebiliyordu…

Dünyanın en zarif, en naif adamı bir anda bütün sevimliliğini yitirdi gözümde…

Çok merak ediyorum yine duruşuna her zaman hayran olduğum sevgili Bergüzar Korel, eşinin bu sözleriyle ilgili neler söyleyecek…

Acaba o da Deniz Bulutsuz'un fotoğrafına bakıp, 'Ozan bu işten alnının akıyla çıkacak' mı diyecek…

Yoksa sanat dünyasında her durumda birbirini kollamak gibi korkunç bir haslet mi var….

Benden söylemesi, bu hikaye daha çok uzar…"