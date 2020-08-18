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Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam not aldı. Kısa bir süre önce paylaştığı fotoğrafla dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetilen Sinem Kobal, makyajsız haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

18.08.2020 11:14 - Son Güncelleme: 18.08.2020 11:14
Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

Hamileliğinin yedinci ayında olan güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bebek heyecanı yaşayan Sinem Kobal makyajsız paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı.

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Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

Kenan İmirzalıoğlu'nun üzerine titrediği eşi Sinem Kobal hamileliğinin son zamanlarını tatilde dinlenerek geçiriyor. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Sinem Kobal'ın sıfır makyaj haline övgü yağdı.

Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

İşte duru güzelliğini sergileyen Sinem Kobal'ın makyajsız hali...

Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

Makyajlı görmeye alıştığımız ünlü isimlerin sıfır makyaj hallerini sizin için derledik...

Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya'nın Instragram'ının hikaye bölümünden paylaştığı makyajsız fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.

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