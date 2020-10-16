Sinem Kobal doğum yaptı mı? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı: Bebeğin ismi...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal doğum yaptı mı? Hamileliği ile hayranlarını sevindiren 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali sosyal medyada, 'Annelik sana çok yakıştı' yorumlarıyla beğeni toplarken, son günlerde herkesin aklında 'Sinem Kobal doğum yaptı mı?', 'Bebeğin ismi ne olacak?' gibi sorular yer almaya başladı. Peki, Sinem Kobal doğum yaptı mı? İşte Kenan İmirzalıoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt...

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu'nun keyfi pek bir yerindeydi. 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının isminin ne olacağını soran muhabirlere yanıt verdi.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile evlenerek mutlu bir aile kuran Kenan İmirzalıoğlu baba olmak için gün sayıyor. Peki, Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çiftinin kızlarının ismi ne olacak?

SİNEM -KENAN ÇİFTİNİN KIZININ ADI NE OLACAK?

Milliyet'in haberine göre; Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu bu soruya, "İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz."şeklinde verdiği yanıtla takdir topladı.

Sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını yaşarken ailelerinden de büyük destek görüyorlar.

Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinin de özellikle gelininin üstüne titrediği ortaya çıktı.Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi daha öncede torun özlemini dile getirmişti.

Muradına eren Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi gelini Sinem Kobal için kendi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri dalından elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal'ın efsane dizisine gönderme ile "Selena" oldu. Kimi takipçiler ise "Selena olmaz Selen olsun" diyor.

Sinem Kobal'ın kardeşi ve annesi...