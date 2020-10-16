Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şok iddia! Eski eşi silahla evini basıp etrafa ateş saçtı...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini aldı. 'Yuva yıkan kadın' olarak suçlanan Tuğçe Tayfur, bu kez de eski eşiyle gündeme geldi. Tuğçe Tayfur'un iddiasına göre eski eşi Taner Şafak, annesi Necla Nazır'ın evini basarak etrafa ateş açtı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un evli işadamı Tolga Bayar'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, bu kez de eski eşiyle gündeme geldi. Hürriyet'in haberine göre bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek etrafa ateş açtığı iddia edilmişti.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Şafak, "Söylemezsem Olmaz" programında iddiaları kabul etmedi: "Necla Hanım aradı ve oğlum Efe'nin beni özlediğini söyledi.

Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar."



"Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var."



UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Taner Şafak hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Tuğçe Tayfur, şöyle konuştu: "Bu kişi (Taner), annem ve oğlumun evde olduğunu bilerek, sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler etti. Kapıyı tekmeledi ve silah sıktı."



Şarkıcı Tuğçe Tayfur, işadamı Tolga Bayar'ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanmıştı. Tayfur ise iddiaları kabul etmemişti.