Eski eş Chloe Loughnan popçu Serdar Ortaç'ı susturdu!

Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki Muamma'da sahne aldı. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorular karşısında "Maalesef kendisiyle ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi.

Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'deki Muamma'da sahne aldı. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorular karşısında "Maalesef kendisiyle ilgili hiçbir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi.

Kendisiyle ilgili yapılan 'yandaş' yorumlarıyla ilgili de konuşan Serdar Ortaç, şöyle dedi: "Bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. Benim için en önemli şey sağlık."

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorulara 'Maalesef konuşmam yasak' yanıtı verdi