Sibel Can’ın en küçüğüne bakın koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir Aksüt...

Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Sibel Can, bu kez küçük oğluyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt'ün son halini görenler "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah çok yakışıklı" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Emir'in son hali...