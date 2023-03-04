Sibel Can’ın en küçüğüne bakın koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir Aksüt...

Sibel Can doğum adıyla Sibel Cangüre, henüz 14 yaşındayken aldığı teklifler üzerine oryantal olarak kariyerine başladı.

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan Can, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı.

Henüz 17 yaşındayken assolist olan ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.

Sibel Can ile Hakan Ural henüz genç yaşta Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Ancak Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan çiftin mutluluğu 11 yıl sürdü.

Can, Hakan Ural'dan ayrıldıktan bir yıl sonra gönlünü Sulhi Aksüt'e kaptırdı ve ikinci kez nikah masasına oturdu.

Ünlü şarkıcının bu evlilikten de Emir adını verdiği bir oğlu oldu. Can'ın gözlerden uzak büyüttüğü küçük oğlunun son halini görenler ise hayran kaldı.

Hakan Ural'ın doğum gününde "Aslanım, koçum, dünya terbiyelisi, iyisi, efendisi, yakışıklısı" ifadelerini kullandığı Emir, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Emir Aksüt'ün son halini görenler "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah çok yakışıklı" yorumlarında bulundu.