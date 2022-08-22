Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural son haliyle ortalığı salladı!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu ve 11 yıl aynı yastığa baş koydu. Genç yaşta baba olan ünlü oyuncu ve sunucu Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'la da 2005'te nikah masasına oturan Ural, 2013'te 'üç numara' diye sevdiği Gisela'yı kucağına aldı. Üç evlat sahibi olan ünlü sunucu ve oyuncu Ural, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Instagram'da yayınladığı aile fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen ünlü sunucu, bu kez kızı Melisa Ural'ın 28'inci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural'ın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa...