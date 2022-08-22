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Zeynep Tokuş buzlu su içinde paylaştı: ‘’Bugün soğukla aşk yaşadım’’

Zeynep Tokuş buzlu su içinde paylaştı: ‘’Bugün soğukla aşk yaşadım’’
22.08.2022 22:49 - Son Güncelleme: 22.08.2022 22:50

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Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliğine başladı. Aynı zamanda 1998 Türkiye Güzeli olan Tokuş, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yoga yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan ve bu paylaşımlarla çok konuşulan Tokuş, bu kez bambaşka videoyla takipçilerinin karşısına çıktı. Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen ünlü isim, buz dolu fıçılara girip soğuk su terapisi yaptı. Tokuş'un paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte o anlar...

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