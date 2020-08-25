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Sibel Can'ın bikinili pozu sosyal medya gündeminde! 50 yaşındaki Sibel Can kızı Melisa ile tatilde...

Sibel Can kızı Melisa Ural ile tatile çıktı. Güçlü sesi ve güzelliği ile yılların eskitemediği 50 yaşındaki Sibel Can ve kızı Melisa sosyal medya gündeminde. 1 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Sibel Can, kızı Melisa ile tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Melisa Ural, annesinin bikinili pozunu kendi hesabından paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Sibel Can'dan ise yeni bir tatil paylaşımı geldi.

25.08.2020 17:53 - Son Güncelleme: 25.08.2020 18:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





