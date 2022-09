Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi belli oldu. 2 gece 3 gün sürecek olan düğünde eğlence kısmını Sibel Ca üstelenecek! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın düğününe dair detaylar...