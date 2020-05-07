Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın büyük aşkı! Her fırsatta Gisella'nın yanında...

07.05.2020 20:38

Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük aşkını bilmeyen yok. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması biraz erken oldu Sibel Can'ın... Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocukları dünyaya gelen çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Melisa Ural'ın paylaşımı ve ünlü isimlerin çocukları...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Hakan Ural'ın halen mutlu bir şekilde devam eden Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella, ablası Melisa'nın en büyük aşkı. Öyle ki Melisa Ural, her fırsatta soluğu kardeşi Gisella'nın yanında alıyor.

Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programı ile ekranlara çıkan Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Neler Oluyor Hayatta programının yapımcısı ve sunucusu olan Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...