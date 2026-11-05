Boşanma sonrası Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi'ye ait olduğunu ileri sürdüğü ses kaydını paylaştı
Magazin dünyasının en çok konuşulan boşanma davalarından birinin tarafları olan eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi arasındaki sular durulmuyor. Karşılıklı ağır ithamlar ve suçlamalarla sık sık gündeme gelen ikili arasındaki gerilim bu kez sosyal medya ifşasıyla doruk noktasına ulaştı. Sahra Işık, kişisel sosyal medya hesabından eski eşi İdris Aybirdi’ye ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin