Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın büyük aşkı! Her fırsatta Gisella'nın yanında...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük aşkını bilmeyen yok. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması biraz erken oldu Sibel Can'ın... Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocukları dünyaya gelen çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Melisa Ural'ın paylaşımı ve ünlü isimlerin çocukları...

