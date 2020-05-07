Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın büyük aşkı! Her fırsatta Gisella'nın yanında...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük aşkını bilmeyen yok. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması biraz erken oldu Sibel Can'ın... Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocukları dünyaya gelen çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Sosyal medyanın yakından takip ettiği Melisa Ural, her fırsatta babası Hakan Ural'ın, eşi Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella'nın yanına gidiyor. Kardeşine olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Melisa Ural'ın paylaşımı ve ünlü isimlerin çocukları...
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Hakan Ural'ın halen mutlu bir şekilde devam eden Ezgi Can Ural'dan dünyaya gelen kızı Gisella, ablası Melisa'nın en büyük aşkı. Öyle ki Melisa Ural, her fırsatta soluğu kardeşi Gisella'nın yanında alıyor. İşte ünlü isimlerin çocukları....
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da göstermiş oldu. Daha 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gurulandırdı. Zeyno Karadağlı'nın 'Bence Covid-19' başlıklı ilk köşe yazısı Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarttığı 24 saat gazetesinde yayınlandı.