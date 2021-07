Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

Sibel Can mayolu yakalandı! Bodrum tatilinde kameralara takılan 50 yaşındaki Sibel Can, tatil görüntüleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan şarkıcı bu kez yalnız! Basına bikinili görüntülü vermemek için yıllardır üstün bir çaba sarf eden Sibel Can yine tedbiri elden bırakmadı. Denize girmek yerine iskelede güneşlenmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, ardından oteline doğru yol aldı. Aşk hayatıyla son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın bikinili görüntüsü de ortaya çıkmıştı..