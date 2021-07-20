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Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

Sibel Can mayolu yakalandı! Bodrum tatilinde kameralara takılan 50 yaşındaki Sibel Can, tatil görüntüleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan şarkıcı bu kez yalnız! Basına bikinili görüntülü vermemek için yıllardır üstün bir çaba sarf eden Sibel Can yine tedbiri elden bırakmadı. Denize girmek yerine iskelede güneşlenmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, ardından oteline doğru yol aldı. Aşk hayatıyla son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın bikinili görüntüsü de ortaya çıkmıştı..

20.07.2021 14:33 - Son Güncelleme: 20.07.2021 14:33
Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

SİBEL CAN BODRUM TATİLİNDE...

Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

Önceki Demirciköy'de kaldığı otelin iskelesinde görüntülenen Sibel Can, oldukça keyifliydi.

Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

Telefonunu elinden düşürmeyen sanatçı, mayo ve pareo kombini ile dikkat çekti.

Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

Denize girmek yerine iskelede güneşlenmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, ardından oteline doğru yol aldı.

Sibel Can mayolu yakalandı yıllar sonra bikinili haliyle yakayı ele vermişti bu kez Emir Sarıgül yok! İşte Sibel'in Bodrum tatili...

YILLAR SONRA BİKİNİLİ YAKALANDI!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül ile tekne tatilinden görüntüsü ifşa olan Sibel Can bikinili haliyle gündeme bomba gibi düşmüştü.