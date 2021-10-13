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Sibel Can fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalıştı ama... Şoke eden görüntü

Sibel Can fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalıştı ama... Şoke eden görüntü
13.10.2021 18:16
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Sibel Can sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Kızı Melisa Ural ile magazin gündeminde adından sıkça bahsedilen 49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, önceki akşam yeni albüm çalışmaları için stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışında makyajsız halde kameralara yakalanan usta sanatçı yüzünü her ne kadar gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa Instagram paylaşımında annesine benzerliği ile dikkat çekmişti. Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Sibel Can ve diğer ünlülerin makyajsız hallerini görmeye hazır mısınız?

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