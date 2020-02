Sibel Can fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalıştı ama... Şoke eden görüntü

Sibel Can makyajsız yakalanınca ne yapacağını şaşırdı. 46 yaşındaki usta sanatçı Instagram hesabından yayınladığı her gönderi ile adından sıkça söz ettiriyor. Kızı Melisa Ural ile magazin gündeminde hemen hemen her gün ismi geçen Sibel Can, bu kez güzelliğiyle değil makyajsız hali ile gündem oldu. 2020 albüm hazırlıklarına başlayan Sibel Can, önceki akşam stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışında karşısında kameraları gören Can, neye uğradığını şaşırarak apar topar aracına bindi. Can'ın göz çevresindeki morluklar dikkat çekti. Muhabirin sorularını camı aralayarak cevaplayan Sibel Can'ı makyajsız görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin makyajsız halleri...