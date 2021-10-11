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    Sibel Can yeni kibinde makyajsız kamera karşısına geçti

    Sibel Can yeni kibinde makyajsız kamera karşısına geçti. Duru güzelliğini gözler önüne seren şarkıcı, "Tüm kadınlar da her haliyle güzel" dedi. Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' şarkısıyla tüm dijital platformlarda zirveye oturmayı başardı.

    Duru güzel Sibel Can

    Sibel Can, 'Adı Elveda Olsun' adlı single çalışmasını kliplendirdi. Sanatçı, yeni kestirdiği saçları, sade ve şık Amor Gariboviç imzalı kostümleriyle yönetmen İrfan Yıldırım'ın kamerasının kamera karşısına geçti. Sibel Can'ın makyajını sildiği sahneler ise büyük beğeni topladı.

    ÖZGÜVEN KONUŞTU
    İlk kez kamera karşısına makyajsız haliyle çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zerafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi.

    Kamera karşısında doğal olmaktan çekinmeyen Sibel Can, sosyal medyada da birçok güzel yorumla desteklendi.

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