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Sibel Can '41 kere maşallah' dedirten paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can meğer...

Sibel Can '41 kere maşallah' dedirten paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can meğer...
12.03.2021 16:27
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Sibel Can '41 kere maşallah' dedirten paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, son haliyle sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay ile bir dönem adı anılan Sibel Can, Instagram'dan siyah elbiseli pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile yıllar sonra yeniden ekranlara dönen usta ismin zayıflığı dikkat çekiyor. 3 çocuk annesi Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin yakından takip ettiği 50 yaşındaki Sibel Can'a sosyal medyada, 'Nasıl bu kadar fit kalabiliyorsun?' 'Yılların eskitemediği güzellik' yorumları yapılıyor. İşte çok konuşulan pozuyla Sibel Can ve fit görünümünün sırrı...


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