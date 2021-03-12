Sibel Can '41 kere maşallah' dedirten paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can meğer...
Sibel Can '41 kere maşallah' dedirten paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, son haliyle sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay ile bir dönem adı anılan Sibel Can, Instagram'dan siyah elbiseli pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile yıllar sonra yeniden ekranlara dönen usta ismin zayıflığı dikkat çekiyor. 3 çocuk annesi Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Sesi kadar cilveli tavırlarıyla da 7'den 70'e herkesin yakından takip ettiği 50 yaşındaki Sibel Can'a sosyal medyada, 'Nasıl bu kadar fit kalabiliyorsun?' 'Yılların eskitemediği güzellik' yorumları yapılıyor. İşte çok konuşulan pozuyla Sibel Can ve fit görünümünün sırrı...
12.03.2021 15:08
- Son Güncelleme: 12.03.2021 15:08
50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Can, doğumdan sonra haliyle kilo aldı ancak her haliyle güzel olan Sibel Can, kendiyle barışık tavırlarıyla her daim güzelliğini konuşturdu. Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.