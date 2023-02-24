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Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! İşte o anlar...

Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! İşte o anlar...
24.02.2023 17:03 - Son Güncelleme: 24.02.2023 17:03

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Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Tüm bunlardan sonra sosyal medyaya skandal bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

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