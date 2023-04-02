RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın düğün eğlencesinden olay kareler! "Bu nasıl bir bekarlığa veda?"

Şeyma Subaşı'nın düğün eğlencesinden olay kareler! "Bu nasıl bir bekarlığa veda?"
02.04.2023 12:13

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Şeyma Subaşı'nın düğün eğlencesi başladı o kareler olay oldu! 'Meedo sağ olsun jestleri bitmiyor' diye Şeyma Subaşı sosyal medya gündeminde. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi başlayan Şeyma Subaşı'nın ve arkadaşlarının paylaştığı o görüntüler kısa sürede gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın kız arkadaşlarıyla plaj görüntüsü ile herkesi şoke etti, görenler "Bu nasıl bir bekarlığa veda" demeden geçmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedası...

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