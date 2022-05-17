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Şeyma Subaşı'ndan yarı çıplak paylaşım! O halleri sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı'ndan yarı çıplak paylaşım! O halleri sosyal medyayı salladı
17.05.2022 00:58 - Son Güncelleme: 17.05.2022 01:01

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Adını bir dönem yayınlanan Var mısın Yok musun programı ile duyuran Şeyma Subaşı, daha sonra Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle çok konuşulmuştu. Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Subaşı, geçen haftalarda ilişkisinin bittiğini açıklayarak gündem olmuştu. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Boyun ve dekolte bölgesine bakım yaptıran Subaşı, o anları Instagram hesabında yayınladı. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Subaşı'nın "Boyun ve dekolte önemli" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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