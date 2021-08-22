Şeyma Subaşı’ndan cesur pozlar! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, son dönemlerde özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer aldı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hemen hemen her anını sosyal medyada yayınlayan Subaşı, bu kez siyah bikinisi ile verdiği cüretkar pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken cesur pozlarına tepkiler peş peşe geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...