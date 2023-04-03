RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı özel içerikli görüntülerini ifşa eden Meriç Keskin'i engelledi! | VİDEO

Şeyma Subaşı özel içerikli görüntülerini ifşa eden Meriç Keskin'i engelledi! | VİDEO
03.04.2023 12:13

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Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşuldu. Çılgın bir parti beklentisiyle 134.99 TL verip abone olanların hevesini kursağında bırakan Subaşı, platformda sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşa eden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engelledi.

Magazin Videoları

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, hafta sonu yapacağı bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuştu. 66,99 TL olan aylık abonelik bedelini de 134,99'a çıkarmıştı. Ancak Şeyma'nın bekarlığa veda partisi beklentileri karşılamamış

Bülent Cankurt konu hakkında köşesinde şu ifadelere yer verdi:Altı kız arkadaşı ile Miami'den uçakla 2 saat mesafedeki Turk ve Caicos Adaları'na giden Şeyma, Meedo'nun hediyesi olduğunu söylediği günlüğü 79 bin liralık otelde arkadaşlarıyla sakin bir hafta sonu geçirmiş.Yani Şeyma, çılgın bir parti beklentisiyle 134.99 TL verip abone olanların hevesini kursağında bırakmış.

ENGELİ BASTI

Öte yandan Şeyma Subaşı, sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşa eden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engelledi.

"ŞEYMA BENİ ENGELLEMİŞ, PARAMI GERİ VER"

Subaşı'nın kendisini engellediğini fark eden sosyal medya fenomeni şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma beni engellemiş galiba. Bizim 69 TL ne olacak? Vallahi bak gider Acun'dan isterim. Söyleyin iade etsin 69 liramı. Vallahi Acun Ilıcalı'nın kapısını çalarım. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ne yaptık ya biz sana. Paramı geri istiyorum, tüketici haklarına gideceğim. Resmen bu dolandırmak değil de ne?"Meriç Keskin daha sonra da Şeyma Subaşı'nın kitabını çöpe attığı anı paylaştı.

"ENGELLERİM, AYNI HAYATIMDAN ENGELLEDİĞİM GİBİ"

Herkese açık olan hesabından Meriç Keskin'i engellemesiyle ilgili konuşan Şeyma Subaşı, "Kendini sevmek ve sevildiğini bilek çok güzel bir şey. Hele de değer gördüğünü bildiğin insanlar tarafından.Daha özel paylaşımları zaten özel hesabımda yapıyorum. Takip etmek isterseniz edersiniz. Diğer türlü şeyler gördüğümde de engellerim. Aynı hayatımdan engellediğim gibi" dedi.12 milyon TL gelir ettiği iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, konuyla ilgili bir televizyon kanalına konuşmuştu.

Şeyma Subaşı, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" demişti.Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almıştı. Ancak muradına erememişti.Subaşı'nın 5-6-7 Mayıs'ta, üç gün üç gece sürecek düğünden paylaşımlar yapıp yapmayacağı merak konusu.

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