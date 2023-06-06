Haberler Magazin Videoları Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi!
06.06.2023 00:30 - Son Güncelleme: 06.06.2023 00:42

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:24
Ebru Gündeş’in gözlerden uzak...
Magazin 00:26
Nurgül Yeşilçay’ın son hali...
Magazin 02:57
Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin...
Magazin 00:06
Galatasaray'ın teknik...
Magazin 00:12
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt...
Magazin 00:43
Gelinim Olur Musun’un olaylı...
Magazin 01:00
Meedo'dan veto yiyen Şeyma...
Magazin 00:24
Kurtarma çalışmaları fayda...
Magazin 00:13
Minik bedeni kanserle mücadele...
Magazin 00:18
Burcu Esmersoy'un sıkı...
Magazin 06:58
Gözyaşları içinde yüzüğü...
Magazin 00:36
6 ayda 53 kilo veren Pelin...

Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Halis'in son hali...

Magazin Videoları

'Zengin Kız Fakir Oğlan, 'Cennet Mahallesi', 'Seven Ne Yapmaz' gibi yapımlarda rol alan 45 yaşındaki Şeyla Halis, son haliyle gündeme geldi. 2010 yılında nikah masasına oturduğu Bekir Çiçekdemir ile evliliğinden Selin adında bir kız çocuğuna sahip olan Halis, kilolarıyla hafızalarda yer etmişti.

Şeyla Halis

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada aktif olan Halis, son yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte daha önce yalnızca 1 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncunun son hali...

Şeyla Halisin son hali

SON DAKİKA