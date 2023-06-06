Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi!

'Zengin Kız Fakir Oğlan, 'Cennet Mahallesi', 'Seven Ne Yapmaz' gibi yapımlarda rol alan 45 yaşındaki Şeyla Halis, son haliyle gündeme geldi. 2010 yılında nikah masasına oturduğu Bekir Çiçekdemir ile evliliğinden Selin adında bir kız çocuğuna sahip olan Halis, kilolarıyla hafızalarda yer etmişti.

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada aktif olan Halis, son yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte daha önce yalnızca 1 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncunun son hali...