Haberler Video Magazin Videoları Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'yı böyle gören yok! Siz onu bambaşka biliyorsunuz ama...

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'yı böyle gören yok! Siz onu bambaşka biliyorsunuz ama...

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'yı böyle gören yok! Siz onu bambaşka biliyorsunuz ama...
12.02.2021 13:48
Ana Sayfa 02:31
İstanbul'da beklenen kar...
Ana Sayfa 00:51
Başkan Erdoğan'dan Kadir...
Ana Sayfa 00:43
Hande paylaştı yorumlar...
Ana Sayfa 00:44
Konfeti fişeğini ters tutarak...
Ana Sayfa 00:13
Alişan’ın iki yaşındaki oğlu...
Ana Sayfa 00:54
TSK'dan PKK'ya net mesaj!...
Ana Sayfa 04:35
Erdoğan o ismin cenazesi için...
Ana Sayfa 02:19
Hedefler tam isabetle imha...
Ana Sayfa 00:59
Jandarmadan efsane cevap
Ana Sayfa 00:20
Çağlar idmanda attığı...
Ana Sayfa 01:25
2 terörist daha etkisiz hale...
Ana Sayfa 01:49
Adana'da PKK/KCK'ya şafak...

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nedeni ise Binnur Kaya'nın simasının asla değişmemesi.


Magazin Videoları