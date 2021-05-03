RAMAZAN İMSAKİYE
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kendisini öptü! Sebebi ise…

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kendisini öptü! Sebebi ise…
03.05.2021 19:06
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusuna cevap verirken "Kendime güveniyorum. Canım ben" diyerek birkaç kez kolunu öptü.


Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusuna cevap verirken "Kendime güveniyorum. Canım ben" diyerek birkaç kez kolunu öptü.

YERLİ KARDASHİAN AİLESİ GİBİSİNİZ

Havva Öztel, bir takipçisinin "Yerli Kardashian ailesi gibisini" yorumu üzerine şunları söyledi: "Buna hiç şaşırmadım. Buna yönelik daha önce bir başlık da atılmıştı bizim için. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz, sanatsal yönlerimiz oldukça geniş. O yüzden olabilir"

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