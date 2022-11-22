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Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru riski açıkladı: "Boynunda ve omurgalarındaki kırığa bağlı..."

Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru riski açıkladı: "Boynunda ve omurgalarındaki kırığa bağlı..."
22.11.2022 17:23 - Son Güncelleme: 22.11.2022 17:23

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Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru o riski açıkladı! Kaza yapan tiyatrocular arasında yer alan Melis İşiten Instagram hesabından 'Operasyondan sonra misler gibi olacak Sergen' demişti. Turne dönüşü Amasya'da gerçekleşen feci kaza sonrası 3 arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Beklenen açıklama Sergen Deveci'nin doktorundan geldi. Tiyatrocu Sergen Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Deveci'nin, ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu olabileceği belirtildi. İşte detaylar...

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Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru o riski açıkladı! Turne dönüşü Amasya'da gerçekleşen feci kaza sonrası 3 arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Beklenen açıklama Sergen Deveci'nin doktorundan geldi. Tiyatrocu Sergen Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

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