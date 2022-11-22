Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru o riski açıkladı! Melis İşiten 'operasyon' demişti: "Boynunda ve omurgalarındaki kırığa bağlı..."
Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru o riski açıkladı! Kaza yapan tiyatrocular arasında yer alan Melis İşiten Instagram hesabından 'Operasyondan sonra misler gibi olacak Sergen' demişti. Turne dönüşü Amasya'da gerçekleşen feci kaza sonrası 3 arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Beklenen açıklama Sergen Deveci'nin doktorundan geldi. Tiyatrocu Sergen Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Deveci'nin, ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu olabileceği belirtildi. İşte detaylar...
22.11.2022 17:08 - Son Güncelleme: 22.11.2022 17:25
"BOYNUNDA VE OMURGALARINDAKİ KIRIĞA BAĞLI..."
Melis İşiten 'operasyon' demişti... Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili doktoru o riski açıkladı!
2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyordu.
Sergen Deveci, sevgilisi Melis İşiten'le ilgili, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan.
Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." demişti.
Aşkları kısa süren ülü ikili ayrılsalar da arkadaş kalmayı başardı hatta birlikte aynı projelerde rol alıyorlardı. Turneye çıkan Melis İşiten ile Sergen Deveci oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kaza geçirdi.