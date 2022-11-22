Trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro sanatçıları son yolculuğuna uğurlandı

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi. Amasya'da tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR'a arkadan çarpan minibüste Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetti. Cenazeler ailelerine teslim edildi. Karataş Samsun'da, Güleryüz ise İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. 8'de 8 minibüs şoförünün hatalı olduğu kazanın ardından üç eve ateş düştü, sayısız insan perişan oldu.