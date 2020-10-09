Serenay Sarıkaya sahte isimle hastanede göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya estetik iddiasıyla gündeme geldi. Göğsüne silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın, operasyonun duyulmaması adına hastane kayıtlarına adını farklı verdiği ileri sürüldü. Peki Serenay Sarıkaya'nın takma adı ne? İşte 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan ve magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın takma adı.

Geçtiğimiz yıllarda göğüslerine silikon taktıran Serenay Sarıkaya, önceki gün apar topar hastaneye gitti. 29 yaşındaki güzel oyuncu, göğüslerinden geçirdiği yeni estetik operasyonu duyulmasın diye de hastaneye "Seren Kaya" adıyla yatış yaptı.