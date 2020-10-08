Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi
Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya estetik iddiasıyla gündeme geldi. Göğsüne silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın, operasyonun duyulmaması adına hastane kayıtlarına adını farklı verdiği ileri sürüldü. Peki Serenay Sarıkaya'nın takma adı ne? İşte 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan ve magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın takma adı..
Serenay'ın, gizli gizli yaptırdığı estetik operasyonun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını 'Seren Kaya' olarak bildirdiği öne sürüldü. Dün gece birçok kişinin, Sarıkaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirtildi.
2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Serenay Sarıkaya ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...