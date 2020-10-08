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Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya estetik iddiasıyla gündeme geldi. Göğsüne silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın, operasyonun duyulmaması adına hastane kayıtlarına adını farklı verdiği ileri sürüldü. Peki Serenay Sarıkaya'nın takma adı ne? İşte 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan ve magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın takma adı..

08.10.2020 17:09 - Son Güncelleme: 08.10.2020 17:09
Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Serenay Sarıkaya estetik iddiasıyla gündeme geldi. 29 yaşındaki Sarıkaya'nın göğsüne silikon takdırdığı iddia edildi. Detaylar ise şöyle...

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Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Özel hayatı ile de dikkat çeken Serenay Sarıkaya hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Uçankuş'un haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, göğüs estetiği olmak için önceki gün Maslak'ta özel bir hastaneye yattı.

Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Serenay'ın, gizli gizli yaptırdığı estetik operasyonun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını 'Seren Kaya' olarak bildirdiği öne sürüldü. Dün gece birçok kişinin, Sarıkaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirtildi.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Serenay Sarıkaya ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi

Muazzez Ersoy

Serenay Sarıkaya göğsüne silikon taktırdı iddiası! Şoke eden detay: Adını değiştirdi
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