Serenay Sarıkaya ''Makyajsız'' akımını tiye aldı! Paylaştığı dekolteli pozuna beğeni yağdı |Video 25.12.2019 17:34

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük yankı uyandıran Serenay Sarıkaya, "No makeup" notuyla paylaştığı pozuyla ''Makyajsız'' akımını tiye aldı! Güzel oyuncu makyajı bitmiş ve saçları yapılmış bir şekilde çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki performansı sosyal medyaya sızmış güzel oyuncunun sesi ve şarkı yorumuna iltifat yağmıştı. Sarıkaya sahne öncesi kulisten hazırlık aşamasını paylaştı.

"NO MAKE UP" NOTUYLA PAYLAŞTI

Makyajı biten ve daha sonra saçlarını yaptıran başarılı oyuncu o andan bir kare paylaştı. Sarıkaya derin göğüs dekolteli beyaz kazağı ile dikkat çekerken "No makeup" notuyla makyajsız paylaşım akımını tiye aldı.

"ALEV ALDI BURALAR"

Oyuncunun hayranları "Alev aldı buralar" diyerek beğenilerini ifade etti. Sarıkaya'nın yürek hoplatan pozuna hayranlarının yanı sıra oyuncu arkadaşlarından da güzel yorumlar geldi. Yasemin Allen, "Böyle uyandım" notuyla Sarıkaya'nın paylaşımına kalp bıraktı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

İlk yarım saate 130 binin üzerinde beğeni yapıldı. "Sana bayılıyorum" diyen hayranları bu haline kalp bıraktı.