Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda..."Beni benimsemene mi kaldım" dedi pozu olay oldu

Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda... "Senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" dedi, yeni pozu olay oldu. Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak çektiği klipten karelerle adından söz ettiren Yereli şarkısının cinsellik üzerine olduğunu söylemişti. İngiltere'de yaşayan oyuncudan şimdi de havuz pozu geldi. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra sesini değerlendirmek istedi ve Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşti.