Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin’ine mavi tik dolandırıcılığı! "Hesabımı geri alamadım dolandırıldım"

2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alparslan Özmol zaman zaman 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde asılsız haberlerle gündeme geliyor. 46 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde tiyatro gösterilerinde yer alıyor. 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen karakteri 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol, mavi tik almak isterken dolandırıldığını ve hesabının çalındığını iddia ederek davacı oldu. Hesabını geri alamayan oyuncunun davacı olduğu sanık İbrahim T. 6 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Özmol duruşmadaki ifadesinde "Ben mavi tik almak için para göndermiştim. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim" dedi.