Aleyna Tilki'nin kankası Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda..."Beni benimsemene mi kaldım" dedi pozu olay oldu
Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda... "Senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" dedi, yeni pozu olay oldu. Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak çektiği klipten karelerle adından söz ettiren Yereli şarkısının cinsellik üzerine olduğunu söylemişti. İngiltere'de yaşayan oyuncudan şimdi de havuz pozu geldi. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra sesini değerlendirmek istedi ve Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşti.
14.03.2022 10:30 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:30
Aleyna Tilki'nin kankası Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda...Oyunculuğu bırakıp şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve orada yaşayan Serel Yereli pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" diyerek jartiyerli pozlarını paylaşan genç oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli çekimlerden sonra stres attı.
İddialı pozlarıyla zaman zaman gündem olan Serel Yereli geçtiğimiz hafta jartiyer giydiği anları paylaştı ve "İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik" dedi.