Aleyna Tilki'nin kankası Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda..."Beni benimsemene mi kaldım" dedi pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin kankası Serel Yereli jartiyerli pozlarının ardından şimdi de havuzda...Oyunculuğu bırakıp şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve orada yaşayan Serel Yereli pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten" diyerek jartiyerli pozlarını paylaşan genç oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli çekimlerden sonra stres attı.