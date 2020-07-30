Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

30.07.2020 17:56

Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı. İç çamaşırlı paylaşımlar, bolca bikinili pozlar derken Serel Yereli, üzerine eğitim aldığı müzik ile ilgili paylaşımlar da yapmaya başladı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin playback yaptığını kimisi ise kendi sesi olduğunu iddia etti. Ancak hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği nokta Yereli'nin dekolteli elbisesi oldu.. Beyaz göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen Serel Yereli'nin bu paylaşımı takipçilerinden, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlandı. İşte Yereli'nin dillere düşen o videosu...