Haberler Galeri Magazin Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı. İç çamaşırlı paylaşımlar, bolca bikinili pozlar derken Serel Yereli, üzerine eğitim aldığı müzik ile ilgili paylaşımlar da yapmaya başladı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin playback yaptığını kimisi ise kendi sesi olduğunu iddia etti. Ancak hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği nokta Yereli'nin dekolteli elbisesi oldu.. Beyaz göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen Serel Yereli'nin yaşı merak konusu olurken, takipçilerinden, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlar geldi. Peki, Serel Yereli kimdir, kaç yaşında?

30.07.2020 18:06 - Son Güncelleme: 30.07.2020 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





