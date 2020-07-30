Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'
Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı. İç çamaşırlı paylaşımlar, bolca bikinili pozlar derken Serel Yereli, üzerine eğitim aldığı müzik ile ilgili paylaşımlar da yapmaya başladı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin playback yaptığını kimisi ise kendi sesi olduğunu iddia etti. Ancak hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği nokta Yereli'nin dekolteli elbisesi oldu.. Beyaz göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen Serel Yereli'nin yaşı merak konusu olurken, takipçilerinden, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlar geldi. Peki, Serel Yereli kimdir, kaç yaşında?
Serel yereli yine gündem olmayı başardı. Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sunan Serel Yereli'ye bir sosyal medyada, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlar yapılırken, genç ismin videosunda playback yaptığı da iddia edildi. Ancak videoda tek dikkat çeken detay bu değildi. Serel Yereli'nin göğüs dekolteli elbisesi de eleştiri konularından biri oldu.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı. Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazandı.