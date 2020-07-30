Haberler Galeri Magazin Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı. İç çamaşırlı paylaşımlar, bolca bikinili pozlar derken Serel Yereli, üzerine eğitim aldığı müzik ile ilgili paylaşımlar da yapmaya başladı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin playback yaptığını kimisi ise kendi sesi olduğunu iddia etti. Ancak hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği nokta Yereli'nin dekolteli elbisesi oldu.. Beyaz göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen Serel Yereli'nin yaşı merak konusu olurken, takipçilerinden, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlar geldi. Peki, Serel Yereli kimdir, kaç yaşında?

30.07.2020 18:06 - Son Güncelleme: 30.07.2020 18:33
Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel yereli yine gündem olmayı başardı. Instagram'dan şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sunan Serel Yereli'ye bir sosyal medyada, 'Tek derdin magazinde gündem olmak' şeklinde yorumlar yapılırken, genç ismin videosunda playback yaptığı da iddia edildi. Ancak videoda tek dikkat çeken detay bu değildi. Serel Yereli'nin göğüs dekolteli elbisesi de eleştiri konularından biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

SEREL YERELİ KİMDİR?

Tam adı Buse Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı.

Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı. Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazandı.

Serel Yereli Instagram'da şarkı söyledi takipçileri dekoltesine kilitlendi! 'Tek derdin magazin'

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...
Futbolcu Önder Turacı'nın eski eşi Ayşe Akın Ibiza pozlarıyla gündemde! 2010 Belçika Güzeli seçilmişti...