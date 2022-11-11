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Serel Yereli çıplak mı tayt var mı yok mu sorunsalı sosyal medyayı çalkaladı! Belden aşağısı ortalığı krize soktu bakan bakana

Serel Yereli çıplak mı tayt var mı yok mu sorunsalı sosyal medyayı çalkaladı! Belden aşağısı ortalığı krize soktu bakan bakana
11.11.2022 17:19

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2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle yine yaptı yapacağını... Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur paylaşımları sık sık yapan Serel Yereli bu kez oldukça normal bir paylaşım yaptı ama taytının azizliğine uğrayınca olanlar oldu.

Magazin Videoları

Serel Yereli çıplak mı tayt var mı yok mu sorunsalı sosyal medyayı çalkaladı! Belden aşağısı ortalığı krize soktu bakan bakana... Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün cam kenarında poz veren Serel Yereli'yi herkes çıplak sandı ama bakın işin altından ne çıktı.

Oyunculuk kariyerinin ardından İngiltere'ye yerleşerek şarkıcılığa soyunan Serel Yereli magazin gündemini sıkça meşgul eden isimler arasında yer alıyor.

İlk olarak Bodrum Masalı adlı diziyle tanıdığımız Yereli için kariyerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Yaptığı paylaşımlara gelen tepkilere sitemde bulunarak, "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" demişti.

Yereli bu kez paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü ismin fotoğrafını gören takipçileri Yereli'yi çıplak sandı.

İŞTE O KARE

"Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden olan fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum geldi.

Kimileri Yereli'nin fotoğrafını överken kimileri ise eleştirdi.

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