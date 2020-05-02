Serdar Ortaç'tan koronavirüs sürecini eleştirenlere tokat gibi yanıt: Doğru birdir!

02.05.2020 12:47

Koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde şarkıcı Serdar Ortaç, Ahaber yayınına katıldı. Karantina sürecinde neler yaptığından, neleri özlediğinden bahseden Serdar Ortaç, devletin coronavirüs sürecindeki yönetimini de değerlendirdi. Sürecin gayet başarılı yürütüldüğünü söyleyen Ortaç, yönetimi eleştirenlere ise yanıt verdi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ahaber'e konuk oldu. Karantina sürecinin nasıl geçtiğini ve neler yaptığını anlatan Ortaç, sahneleri, şehirden şehire gezmeyi özlediğini söyledi. Karantinada 15 şarkı yazdığını söyleyen Serdar Ortaç'ın en çok özlediği şey ise bisikleti ile turlamak.

KORONAVİRÜS SÜRECİNİ ELEŞTİRENLERE TOKAT GİBİ YANIT: UMRUMDA DEĞİL

Koronavirüs sürecinde başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere hükumetin iyi çalıştığını söyledi. Serdar Ortaç, yönetim sürecini ve daha önce süreci beğendiğini dile getiren sanatçıları eleştirenlere de tokat gibi yanıt verdi. Onların eleştirilerinin umrunda olmadığını söyleyen Serdar Ortaç 'Linç edilmek umrumda değil. Doğru tektir' dedi.