Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal derin dekoltesiyle boy gösterdi! Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal derin dekoltesiyle boy gösterdi! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Derin dekolteli beyaz gömleği ile objektif karşısına geçen Kobal, yakın çekim yaptığı bir selfieyi Instagram hesabında paylaştı. Duru güzelliği ile dikkat çeken Kobal'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyayı sallayan oyuncuya hayranları iltifat yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...