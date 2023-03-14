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'Şen'lik bitti! Aslı Şen ve Metin Şen 23 yıllık evliliklerini resmen noktaladı! Çift anlaşarak boşandı

'Şen'lik bitti! Aslı Şen ve Metin Şen 23 yıllık evliliklerini resmen noktaladı! Çift anlaşarak boşandı
14.03.2023 13:30 - Son Güncelleme: 14.03.2023 13:30

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Sosyetenin gözde çifti Aslı ile Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini dün resmen noktaladı. İki çocukları için dost kalan ikili, maddi ve manevi olarak her konuda anlaşarak ayrıldı.

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Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Aslı ile Metin Şen'den beklenen haber geldi...




23 yıllık evli çift, dün evliliklerini resmen noktaladı. "Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak 23 yıllık evliliğimizi medeni şekilde noktaladık" diyerek ortak açıklama yapan ünlü çift, ekledi:




O ARTIK 'ASLI GÜMÜŞEL'
"Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik.




Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır." Boşanma açıklamasını "Aslı Gümüşel" adıyla yapan sosyetik güzel, sosyal medyada da profiline bu adını hemen ekledi.

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