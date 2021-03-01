Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in annesine benzerliği şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in aile bireyleri merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek pek çok ünlü ismin aksine aile üyelerini gözlerden uzak tutmayı tercih edenlerden. Bu durum yine de annesinin ve babasının fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının önüne geçemedi.

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 12 Ekim tarihinde doğan Engin Akyürek tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor.

Engin Akyürek'in annesinin sosyal medyada yayılan fotoğrafları anne-oğul arasındaki benzerliği gözler önüne serdi.